Berna: Nicolas Rimoldi compare in tribunale

Keystone-SDA

Condividi

Il presidente del movimento Mass-Voll, Nicolas Rimoldi, deve rispondere oggi davanti al Tribunale regionale di Berna-Mittelland delle accuse di coazione ed eventuale minaccia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nell’ambito di una manifestazione a Berna, era stato denunciato dall’allora co-presidente della Gioventù socialista (GISO) della città di Berna.

Rimoldi è accusato di aver minacciato la GISO nel periodo precedente alla manifestazione. Sulla piattaforma Telegram scrisse infatti, tra l’altro, all’indirizzo dei giovani socialisti: “Se dovessero oltrepassare i limiti, finiranno al pronto soccorso.” La procura chiede l’assoluzione.

Il movimento Mass-Voll (“la misura è colma”) – movimento “no-vax” nato nel 2021 per contrastare l’estensione del certificato Covid – aveva indetto il 27 aprile 2024 una manifestazione contro l’accordo pandemico dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla Piazza federale di Berna. All’appello di Rimoldi risposero diverse centinaia di persone. La Gioventù socialista aveva convocato una contromanifestazione, ma alla fine vi rinunciò.