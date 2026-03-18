Berna: da lunedì fontane in Piazza federale di nuovo in funzione

Keystone-SDA

Con l'inizio della stagione primaverile i giochi d'acqua in Piazza federale a Berna saranno di nuovo funzionanti: la loro accensione è prevista per lunedì 23 marzo alle ore 11.00, hanno comunicato oggi le autorità della città federale.

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(Keystone-ATS) Le fontane saranno attive, sino alla fine di ottobre, ogni giorno dalle 11.00 alle 23.00 ad eccezione delle mattine di martedì e sabato, quando nella piazza vi è il mercato, o in occasione di eventi organizzati sul posto.