Belgrado: centinaia di migliaia in piazza contro governo

Keystone-SDA

Centinaia di migliaia di persone partecipano alla manifestazione antigovernativa di oggi a Belgrado.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo varie fonti sarebbero circa mezzo milione i dimostranti che hanno invaso le strade del centro.

In un comunicato, il ministero serbo dell’interno ha precisato che la folla di partecipanti alla manifestazione in vari punti della capitale serba è stata valutata in circa 107 mila persone, comprese le migliaia giunte con ogni mezzo da altre località del Paese.

Il ministero ha aggiunto che finora non si sono registrati incidenti di rilievo e che il raduno va avanti in modo sostanzialmente pacifico. “L’assolutà priorità è la sicurezza dei cittadini, il mantenimento dell’ordine pubblico”, si legge nel comunicato. Cominciata ufficialmente alle 16, la manifestazione si concluderà alle 21 (stessa ora svizzera)

