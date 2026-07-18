Belgio: brutalmente picchiata un’ispettrice del Qatargate

Keystone-SDA

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La procura di Liegi ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio in seguito all'aggressione avvenuta all'inizio di giugno di una poliziotta impegnata nelle indagini sul Qatargate, lo scandalo sulle presunte corruzioni al Parlamento europeo scoppiato a fine 2022.

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(Keystone-ATS) Lo riporta La Libre Belgique.

L’ispettrice appartiene all’Ufficio centrale per la repressione della corruzione, un ramo della polizia federale, ed è stata brutalmente aggredita mentre passeggiava vicino a un prato nella regione di Hesbaye, nel Belgio orientale. Ha subito colpi estremamente violenti, soprattutto al volto, che le hanno causato un periodo di inabilità al lavoro tuttora in corso.

In seguito all’assalto, la procura di Liegi ha aperto un’inchiesta giudiziaria per tentato omicidio ed è stato nominato un medico legale, secondo quanto riporta il quotidiano. In questa fase delle indagini, non risulta ci siano sospettati. L’indagine è stata confermata a La Libre Belgique dalla procura di Liegi, mentre la procura federale, incaricata del caso Qatargate, afferma di non aver aperto alcun fascicolo sul fatto.

Alla fine di febbraio 2024, Le Soir aveva rivelato che un ispettore capo coinvolto nelle indagini sul Qatargate aveva sporto denuncia per tentato omicidio con avvelenamento, ma il caso è stato poi archiviato dopo approfondite analisi.