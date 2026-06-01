Belgio: Bnp Paribas eliminerà 1000 posti di lavoro sostituiti da AI

Keystone-SDA

Nei prossimi anni, Bnp Paribas Fortis, la principale banca belga, vuole eliminare 1.000 posti di lavoro a favore dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione dei propri servizi.

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(Keystone-ATS) È quanto illustrato nel nuovo piano strategico 2026-2028, presentato oggi agli investitori, secondo quanto riporta l’agenzia Belga.

Il chatbot per l’interazione con i clienti, lanciato di recente, dovrebbe gestire 7 milioni di chiamate all’anno entro il 2028. Questo dovrebbe consentire di evitare la sostituzione di 180 dipendenti del call center, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Michael Anseeuw. L’intelligenza artificiale può essere impiegata anche per soddisfare i requisiti di legge in materia di identificazione del cliente.

Ogni anno, circa 500 persone lasciano BNP Paribas Fortis, volontariamente o per pensionamento. Queste posizioni non saranno automaticamente coperte, poiché si prevede che alcune mansioni correlate saranno automatizzate tramite soluzioni di IA. Tuttavia, la banca intende comunque investire nel capitale umano e continuerà ad assumere tra le 300 e le 400 persone ogni anno.