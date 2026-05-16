BE: motociclista 18enne muore in incidente

Keystone-SDA

Un motociclista di 18 anni è morto ieri pomeriggio in un incidente avvenuto a Seedorf (BE). Il giovane, domiciliato nel cantone, si è scontrato con un furgone che procedeva in senso inverso, ha comunicato la polizia cantonale.

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(Keystone-ATS) Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo le 15:45, il centauro è finito sulla corsia opposta mentre affrontava una curva a destra. Proprio in quel momento è sopraggiunto un furgone e si è verificato lo scontro.

Il conducente di quest’ultimo veicolo è rimasto leggermente ferito. Il giovane motociclista ha però avuto la peggio ed è morto ancora sul posto nonostante i tentativi di rianimazione effettuati prima da terze persone e poi dal personale di soccorso intervenuto.

La strada in cui si è verificato l’incidente è rimasta chiusa per circa cinque ore.