BE: grosso incendio a Langnau distrugge due case e garage

Keystone-SDA

Un incendio divampato stamane a Bärau, nel comune di Langnau (BE), ha completamente distrutto due case e un garage. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti, ma dalle fiamme si è sviluppata un'intensa colonna di fumo visibile da lontano.

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(Keystone-ATS) Il rogo ha fatto scattare una vasta operazione di soccorso, come ha confermato la Polizia cantonale bernese all’agenzia Keystone-ATS. Durante la notte, l’applicazione Alertswiss aveva avvertito la popolazione della presenza di fumo denso e odori sgradevoli.

Secondo la polizia, l’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato le due abitazioni e il garage in preda alle fiamme. In base ai dati attuali, tutti i residenti sono stati tratti in salvo.

Sul posto sono intervenuti specialisti della Polizia cantonale, diverse ambulanze, un Care Team, rappresentanti del comune e della prefettura competente, come ha aggiunto la portavoce della polizia. Sono state predisposte chiusure stradali e anche il traffico ferroviario nella regione ha subito disagi.

La popolazione è stata invitata a chiudere porte e finestre e a spegnere i sistemi di ventilazione e climatizzazione. È stato inoltre raccomandato di seguire le istruzioni dei servizi di emergenza e delle autorità, evitando accuratamente la zona interessata.