BE: giovane trovato morto dopo tuffo nell’Aare a Interlaken

Keystone-SDA

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Un diciannovenne polacco è stato trovato senza vita domenica nel fiume Aare a Interlaken (BE). Era scomparso martedì scorso.

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(Keystone-ATS) Il giovane si era tuffato nel fiume dal ponte Beaurivage la sera del 14 luglio, era tornato brevemente in superficie e poi era scomparso sott’acqua, scrive oggi in una nota il Ministero pubblico regionale dell’Oberland bernese.

Le operazione di ricerca, condotte da un elicottero della Rega e dai pompieri di Bödeli, non hanno dato esito fino a domenica mattina, quando il corpo del 19enne è stato trovato nella zona della Kanalpromenade.

Il Ministero pubblico regionale ha aperto un’inchiesta, in collaborazione con la polizia cantonale. Secondo gli elementi attuali, conclude il comunicato, viene privilegiata la pista dell’incidente.