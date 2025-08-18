BE: forte esplosione scuote il quartiere Länggasse a Berna

Una forte esplosione ha scosso questa mattina il quartiere della Länggasse di Berna. Nelle immediate vicinanze dell'ospedale veterinario si è visto del fumo salire da un edificio.

(Keystone-ATS) L’esplosione è avvenuta poco dopo le 11.00, ha indicato oggi una giornalista dell’agenzia Keystone-ATS. Per circa un quarto d’ora, da un edificio si è levato un denso fumo nero.

Per il momento la polizia cantonale bernese non è stata in grado di fornire ulteriori informazioni.