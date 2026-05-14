BE: Festa federale di musica a Bienne, cominciata la sfilata

Keystone-SDA

Nonostante gli organizzatori temessero la pioggia, la sfilata della Festa federale della musica è effettivamente iniziata oggi a Bienne (BE). Si svolgerà fino al tardo pomeriggio e proseguirà domani.

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(Keystone-ATS) Le prime formazioni partecipanti alla manifestazione hanno iniziato a sfilare verso le 12.30. Gli organizzatori hanno deciso circa un’ora prima di mantenere la parata. “Se piove solo un po’, andrà bene. Ma se piove molto, verrà annullata”, aveva dichiarato in mattinata a Keystone-ATS il responsabile della comunicazione della festa, Théo Martin.

Sono soprattutto gli strumenti a fiato, “come i clarinetti, i sassofoni e gli oboi”, a risentire delle precipitazioni, ha precisato.

Membro del comitato organizzatore, Jean-Marc Richard ha sottolineato al telegiornale delle 12.30 della RTS che la manifestazione permetteva di “mostrare la forza e l’energia degli strumenti a fiato”, mentre “a volte si ha una cattiva immagine della musica popolare”.

La 35esima edizione della Festa federale della musica, che avrebbe dovuto tenersi nel 2021 a Interlaken, era stata annullata a causa del Covid-19. La città dell’Oberland bernese ha poi gettato la spugna, ritenendo troppo elevato il rischio finanziario. Bienne ha quindi raccolto il testimone all’ultimo momento.

Complessivamente 532 società musicali provenienti da tutta la Svizzera, per un totale di 25’063 musicisti, si esibiranno e si sfideranno da oggi a domenica in diverse categorie.

La manifestazione, che si tiene ogni cinque anni, è considerata dagli organizzatori la più grande festa di strumenti a fiato al mondo.