BE: escursionista di 19 anni muore sul Riedergrat

Keystone-SDA

Condividi

Tragico incidente venerdì sul Riedergrat, vetta che sovrasta il Lago di Brienz, nel canton Berna. Un ragazzo statunitense di 19 anni ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto. Il corpo esanime è stato rinvenuto ieri mattina, comunica oggi la polizia bernese.

1 minuto

(Keystone-ATS) Venerdì sera, verso le ore 21:25, le autorità cantonali sono state allertate per la scomparsa del giovane escursionista. Secondo le prime ricostruzioni, il 19enne faceva parte di un gruppo che stava effettuando una camminata d’alta quota dall’Harder Kulm (1’300 metri) in direzione del Tannhorn (2’200 metri).

Ad un certo punto il gruppo si è separato e il giovane ha proseguito da solo, per poi intraprendere la discesa a valle verso il comune di Oberried am Brienzersee.

Per cause ancora da chiarire, durante la discesa il giovane si è allontanato dal sentiero marcato precipitando nel vuoto. Stando alla polizia, il ragazzo sarebbe deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate.

Le ricerche hanno visto impegnati la polizia cantonale, diverse unità della Rega e gli specialisti del Soccorso Alpino Svizzero.