BE: conducente autobus perde conoscenza, passeggeri illesi

Keystone-SDA

Ieri sera a Burgdorf (BE) un autobus di linea si è schiantato contro una macchina parcheggiata dopo che il conducente del mezzo pubblico aveva perso conoscenza.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’autista è rimasto ferito nell’impatto, mentre i cinque passeggeri a bordo sono rimasti illesi, ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese.

Stando alle ricostruzioni delle autorità, l’incidente si è verificato poco dopo le 20:50 quando l’uomo ha accusato un malore proprio mentre si stava immettendo in una rotatoria. Il mezzo pesante ha quindi invaso la corsia opposta ed è entrato in collisione a velocità ridotta con l’auto in sosta.

Dopo i primi soccorsi il conducente è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i pompieri, i servizi sanitari e la polizia cantonale.