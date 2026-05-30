BE: alpinista 70enne muore sul Doldenhorn, caduta fatale

Keystone-SDA

Tragedia sul Doldenhorn, cima di 3643 metri nel canton Berna: un alpinista di 70 anni è morto ieri dopo una caduta di diverse centinaia di metri.

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(Keystone-ATS) Stando ai primi accertamenti l’uomo, cittadino svizzero domiciliato nel cantone, era solo ed è precipitato durante la discesa dalla montagna.

La segnalazione della scomparsa dello scalatore è giunta alle 19.05 ed immediatamente sono state avviate le ricerche, che hanno portato al ritrovamento del corpo senza vita, riferisce oggi la polizia cantonale.

Sul posto sono intervenuti diversi reparti delle forze dell’ordine, un elicottero della Rega e specialisti del Soccorso alpino svizzero. Era presente anche il gruppo di assistenza psicologica del cantone, incaricato del supporto per familiari e soccorritori.

La competente procura regionale ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica e le circostanze dell’incidente.