Bce: Lagarde, mi aspetto restare alla guida fino a termine mandato

Keystone-SDA

La presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, prevede di completare il suo mandato alla guida della Banca centrale europea.

(Keystone-ATS) È quanto afferma la stessa Lagarde al Wall Street Journal in seguito a indiscrezioni di questa settimana sulle sue dimissioni anticipate.

“Ripensando a tutti questi anni, penso che abbiamo realizzato molto, che io stessa ho realizzato molto – dice – dobbiamo consolidare e assicurarci che tutto ciò sia davvero solido e affidabile. Quindi la mia base di riferimento è che ci vorrà fino alla fine del mio mandato”. Una sua uscita anticipata darebbe al presidente francese, Emmanuel Macron, voce in capitolo nella copertura di uno degli incarichi più importanti d’Europa.

Lagarde ha anche risposto sull’ipotesi che possa prendere la guida del World Economic Forum (WEF), affermano che questa “una delle tante opzioni” che sta prendendo in considerazione una volta lasciata la Bce.