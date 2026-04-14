Bbc, due navi legate all’Iran passate a Hormuz tornano indietro

Keystone-SDA

Due navi ritenute collegate all'Iran che sembravano aver attraversato lo Stretto di Hormuz dopo l'imposizione del blocco degli Stati Uniti hanno ora cambiato rotta per tornare indietro. Lo riferisce Bbc Verify in base a dati di tracciamento navale.

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(Keystone-ATS) In particolare, la petroliera Rich Starry, soggetta a sanzioni Usa e che dichiara di trasportare merci, ha navigato verso est da Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, attraverso lo Stretto durante la notte, ma ora ha cambiato direzione, secondo i dati disponibili.

Anche la portarinfuse Christianna, che aveva attraversato lo Stretto ieri, facendo scalo a Bandar Iman Khomeini in Iran, ha ora cambiato direzione.

Un’altra petroliera, la Elpis, soggetta a sanzioni statunitensi, ha tuttavia attraversato lo Stretto oggi dirigendosi verso est e, stando ai dati di tracciamento, potrebbe provenire dal porto iraniano di Bushehr. I dati indicano ancora che la nave è ferma a est dello Stretto.

È possibile, precisa Bbc Verify, che queste navi abbiano trasmesso falsi segnali di posizione, una pratica nota come “spoofing”, per mascherare la propria posizione.