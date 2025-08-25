La televisione svizzera per l’Italia

Bayrou, ‘la Francia attraversa momento preoccupante e decisivo’

La Francia attraversa "un momento preoccupante e quindi decisivo", "un momento di esitazione e di disordine" che "impone un chiarimento".

(Keystone-ATS) Lo ha detto oggi il premier, François Bayrou, aprendo la sua conferenza stampa di rientro dopo la pausa estiva, chiedendo fiducia per il suo piano di tagli finanziari al bilancio.

“L’Europa – ha detto il premier – non va bene neppure lei. Dovrebbe parlare con una sola voce. E invece è troppo spesso divisa, ognuno cerca prima di tutti i propri vantaggi”.

Il “pericolo immediato” del sovraindebitamento minaccia la Francia, che deve “farvi fronte oggi stesso, senza ritardo di alcun tipo”, ha detto Bayrou,

“La dipendenza dal debito è diventata in Francia cronica e questo denaro, preso in prestito a centinaia di miliardi, non è stato utilizzato come si sarebbe dovuto, per investire”, ma “per le spese correnti”.

Il primo ministro francese ha confermato in conferenza stampa che porrà la questione di fiducia del suo governo con una dichiarazione di politica generale: “Ho chiesto al presidente della Repubblica di convocare il parlamento in seduta straordinaria – ha detto Bayrou – porrò la questione di fiducia del governo su una dichiarazione di politica generale” basata sul suo piano di tagli alla spesa pubblica. La data è stata fissata per l’8 settembre.

