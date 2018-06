Non è chiaro perchè le due società abbiano deciso di patteggiare. Di sicuro non è un problema di soldi per Apple. Forse - secondo gli osservatori - non interessa più molto a nessuna delle due arrivare alla fine della battaglia, che sarebbe ancora lunga anche se ormai solo simbolica.

Cupertino non commenta il patteggiamento rimandando al comunicato diffuso dopo la decisione della giuria in maggio: ''Questo caso va al di là dei soldi. Apple ha avviato la rivoluzione degli smartphone con l'iPhone ed è un fatto che Samsung abbia palesemente copiato''.

Il patteggiamento, di cui non sono stati resi noti i termini, riguarda la guerra che si è aperta nel 2011, quando Apple aveva fatto causa a Samsung per aver copiato il design dell'iPhone nella creazione della sua linea di smartphone.

