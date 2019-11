Lo scorso anno, un interpellato su tre non l'ha seguita, per ragioni anche finanziarie o di mancanza di tempo.

A ritenere che il proprio salario non sia adeguato è circa un impiegato su otto. Tre anni fa era meno di uno su dieci (9,4%). È anche sulla base di questo valore che il sindacato persiste nella sua richiesta di un rialzo generale dei salari nell'ordine del 2% per il 2020.

È in crescita di 2,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno la quota di lavoratori che si ritengono stressati. "La pressione esercitata sui dipendenti è sempre maggiore e i carichi psico-sociali sono in aumento", spiega Gabriel Fischer, responsabile della politica economica a Travail.Suisse.

I criteri di valutazione, indica l'organizzazione in un comunicatoLink esterno , sono la protezione della salute, il mantenimento della motivazione e la garanzia di un certo grado di sicurezza. Tutti e tre i valori emersi durante l'indagine sono peggiori in confronto agli scorsi anni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Lavoratori svizzeri più stressati e preoccupati 11 novembre 2019 - 21:50 Le condizioni sul posto di lavoro stanno peggiorando in Svizzera, secondo quanto indica il barometro annuale della confederazione sindacale Travail.Suisse. Presentata lunedì, l'indagine restituisce un quadro di impiegati insoddisfatti, preoccupati e stressati. I criteri di valutazione, indica l'organizzazione in un comunicato, sono la protezione della salute, il mantenimento della motivazione e la garanzia di un certo grado di sicurezza. Tutti e tre i valori emersi durante l'indagine sono peggiori in confronto agli scorsi anni. Carico di lavoro È in crescita di 2,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno la quota di lavoratori che si ritengono stressati. "La pressione esercitata sui dipendenti è sempre maggiore e i carichi psico-sociali sono in aumento", spiega Gabriel Fischer, responsabile della politica economica a Travail.Suisse. Eppure, prosegue, la politica non monitora con regolarità il logorio e la tensione al lavoro: l'ultimo studio sul tema risale a dieci anni fa. Intanto, il fenomeno degli orari flessibili rende più difficile conciliare la vita privata con quella professionale, sottolinea ancora il rappresentante della confederazione sindacale. Salari e incertezza A ritenere che il proprio salario non sia adeguato è circa un impiegato su otto. Tre anni fa era meno di uno su dieci (9,4%). È anche sulla base di questo valore che il sindacato persiste nella sua richiesta di un rialzo generale dei salari nell'ordine del 2% per il 2020. Al contempo, sono sempre di più i lavoratori che temono di essere lasciati a casa, a causa dell'evoluzione congiunturale e della svolta digitale. L'indagine evidenzia inoltre che la maggior parte dei dipendenti non sente un sufficiente sostegno da parte del datore di lavoro alla voce formazione continua. Lo scorso anno, un interpellato su tre non l'ha seguita, per ragioni anche finanziarie o di mancanza di tempo.