Nel corso dello storico incontro celebratosi nella città considerata la porta dell'Oriente, il Papa e i patriarchi ortodossi hanno pregato "per la pace che i potenti in terra non sono ancora riusciti a trovare".

La folla si è concentrata fin dalle prime ore del mattino soprattutto in Largo Giannella, dove è stata recitata la preghiera anche in arabo, siriaco e armeno, e nel piazzale antistante la Basilica di San Nicola, dove il Pontefice e i patriarchi hanno letto il messaggio conclusivo.

Circa 70'000 fedeli erano presenti oggi sul lungomare di Bari in occasione della giornata di preghiera per la pace in Medio Oriente cui hanno partecipato Papa Francesco e i patriarchi delle Chiese cristiane di quella regione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il Papa prega con i patriarchi per la pace in Medio Oriente 07 luglio 2018 - 20:17 Circa 70'000 fedeli erano presenti oggi sul lungomare di Bari in occasione della giornata di preghiera per la pace in Medio Oriente cui hanno partecipato Papa Francesco e i patriarchi delle Chiese cristiane di quella regione. La folla si è concentrata fin dalle prime ore del mattino soprattutto in Largo Giannella, dove è stata recitata la preghiera anche in arabo, siriaco e armeno, e nel piazzale antistante la Basilica di San Nicola, dove il Pontefice e i patriarchi hanno letto il messaggio conclusivo. In Medio Oriente, ha detto Papa Bergoglio, "si è addensata, specialmente negli ultimi anni, una fitta coltre di tenebre. Guerra, violenza e distruzione, occupazioni e forme di fondamentalismo, migrazioni forzate e abbandono, il tutto nel silenzio di tanti e con la complicità di molti". E a causa di questi fatti, ha continuato il Pontefice, quella regione è divenuta "terra di gente che lascia la propria terra e c'è il rischio che la presenza di nostri fratelli e sorelle nella fede sia cancellata, deturpando il volto stesso della regione, perché un Medio Oriente senza cristiani non sarebbe Medio Oriente". Nel corso dello storico incontro celebratosi nella città considerata la porta dell'Oriente, il Papa e i patriarchi ortodossi hanno pregato "per la pace che i potenti in terra non sono ancora riusciti a trovare".