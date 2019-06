Il consiglio comunale ha regolato i documenti al comitato incaricato di terminare il tempio cattolico. Il caso era emerso nel 2016, quando le autorità avevano scoperto che l'edificio non era mai stato "in regola" da quando la costruzione iniziò, nel 1882. Gaudì, allora, in realtà il permesso lo aveva chiesto, ma le autorità di Sant Marti, villaggio divenuto solo in seguito quartiere di Barcellona, non avevano mai risposto.

La Sagrada Familia potrà essere finalmente completata 08 giugno 2019 - 13:14 La basilica della Sagrada Familia, edificio sacro simbolo di Barcellona progettato dall'architetto Antoni Gaudí e che ogni anno attira milioni di turisti, ha ottenuto, solo venerdì, i permessi di costruzione dopo 137 anni di cantiere ufficialmente "abusivo". Il consiglio comunale ha regolato i documenti al comitato incaricato di terminare il tempio cattolico. Il caso era emerso nel 2016, quando le autorità avevano scoperto che l'edificio non era mai stato "in regola" da quando la costruzione iniziò, nel 1882. Gaudì, allora, in realtà il permesso lo aveva chiesto, ma le autorità di Sant Marti, villaggio divenuto solo in seguito quartiere di Barcellona, non avevano mai risposto. Janet Sanz, responsabile della pianificazione urbana, ha sottolineato che "finalmente abbiamo risolto un'anomalia storica". La fondazione dovrà sborsare 4,6 milioni di euro per ottenere il permesso. I lavori, finanziati dalle donazioni dei fedeli e dalle visite dei turisti, dovrebbero finire nel 2026 e costare 374 milioni di euro. L'edificio potrà arrivare a 172 metri, diventando il più alto della metropoli catalana. Secondo la società incaricata dei lavori, Gaudí aveva fatto richiesta del permesso nel 1885, ma non aveva mai ottenuto risposta.