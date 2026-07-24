Barca polizia urta Westminster Bridge a Londra, 5 agenti feriti

Keystone-SDA

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Un'imbarcazione della polizia ha urtato il Westminster Bridge a Londra mentre era in navigazione lungo il Tamigi e cinque agenti risultano feriti dopo essere stati recuperati dall'acqua. Lo riportano i media britannici.

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(Keystone-ATS) Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Royal National Lifeboat Institution su un gommone e diverse ambulanze. La Met Police ha transennato la zona mentre sono stati chiusi gli accessi alla metropolitana a causa dell’incidente.

La polizia della capitale britannica ha riferito che l’incidente si è verificato intorno alle 15:40 locali (le 16.40 in Svizzera) e ha coinvolto un’imbarcazione della Marine Policing Unit, un’unità destinata al pattugliamento del fiume, con a bordo agenti armati.

Non si conosce la gravità delle ferite riportate dai poliziotti che sono finiti in acqua e sono stati recuperati dopo circa dieci minuti dai soccorsi. Stando ad alcuni testimoni che si trovavano vicino al Westminster Bridge, situato nel cuore della metropoli e luogo di passaggio di molti turisti, si è sentito un forte rumore quando l’imbarcazione ha urtato il ponte o il molo vicino. Dalle immagini diffuse dai media, non risulta comunque particolarmente danneggiata.

È stato precisato anche dalle autorità che nessun cittadino è rimasto coinvolto o ferito nell’incidente.