Barca migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti

Keystone-SDA

Un barchino carico di migranti si è ribaltato al largo di Lampedusa. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno 20 morti. Le operazioni di soccorso dopo il naufragio sono molto complesse.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le prime informazioni, sarebbero circa 60 i superstiti. Le operazioni di recupero sono però ancora in corso. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d’ore.

Secondo i superstiti sarebbero due i barconi naufragati a largo di Lampedusa.

Sono invece tra “12 e 17” le persone disperse, afferma Filippo Ungaro, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unchr), in base alle informazioni raccolte dall’organizzazione che sta assistendo i 60 sopravvissuti ospitati nell’hotspot.

“Fino a oggi ci sono stati 675” tra morti e dispersi “dall’inizio dell’anno nel Mediterraneo centrale” ha ricordato il portavoce.