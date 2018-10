Un'eventualità cui è obbligato invece il candidato progressista, che solo in virtù di un travaso di voti da altri partiti può nutrire qualche flebile speranza di vittoria. Occorre "unire le forze democratiche del Brasile", ha precisato il delfino di Lula, poiché tra tre settimane "sono in gioco i nostri valori". In vista della prossima sfida sono già stati presi contatti con i vari esponenti del centro-sinistra, tra i quali il laburista Ciro Gome, l'ambientalista Marina Silva e Guilherme Boulous (estrema sinistra).

L'ex militare Bolsonaro, definito da molti media come il Trump brasiliano per le sue tesi populiste, nelle sue prime dichiarazione ha alluso a brogli e irregolarità nel voto elettronico, senza i quali avrebbe superato il 50% dei voti, divenendo così presidente già al primo turno. Per il ballottaggio del 28 ottobre, ha già fatto sapere il politico di origini italiane, non intende stringere alleanze con altre forze politiche.

Ma il risultato per il Pt ha dimensioni ancora più vistose nelle elezioni legislative che hanno visto la bocciatura di alti dirigenti del partito, in particolare dell'ex presidente Dilma Roussef, che nonostante fosse tra i favoriti nel collegio di Minas Gerais è rimasta esclusa dal Senato.

Sul suo mediocre risultato, anche se largamente anticipato dai sondaggi, ha evidentemente pesato anche la strategia fallimentare del suo partito che ha insistito fino all'ultimo con l'ineleggibile Luiz Inacio Lula da Silva, in carcere per corruzione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Brasile, Bolsonaro sfiora la vittoria al primo turno 08 ottobre 2018 - 11:29 Il candidato della destra Jair Bolsonaro (Partito social-liberale) si è aggiudicato il primo turno delle elezioni presidenziali brasiliane, col 46,3% dei voti. A oltre 17 punti di distanza, con il 28,9% delle preferenze, si è piazzato Fernando Haddad, del Partito dei Lavoratori (Pt). Sul suo mediocre risultato, anche se largamente anticipato dai sondaggi, ha evidentemente pesato anche la strategia fallimentare del suo partito che ha insistito fino all'ultimo con l'ineleggibile Luiz Inacio Lula da Silva, in carcere per corruzione. Ma il risultato per il Pt ha dimensioni ancora più vistose nelle elezioni legislative che hanno visto la bocciatura di alti dirigenti del partito, in particolare dell'ex presidente Dilma Roussef, che nonostante fosse tra i favoriti nel collegio di Minas Gerais è rimasta esclusa dal Senato. L'ex militare Bolsonaro, definito da molti media come il Trump brasiliano per le sue tesi populiste, nelle sue prime dichiarazione ha alluso a brogli e irregolarità nel voto elettronico, senza i quali avrebbe superato il 50% dei voti, divenendo così presidente già al primo turno. Per il ballottaggio del 28 ottobre, ha già fatto sapere il politico di origini italiane, non intende stringere alleanze con altre forze politiche. Un'eventualità cui è obbligato invece il candidato progressista, che solo in virtù di un travaso di voti da altri partiti può nutrire qualche flebile speranza di vittoria. Occorre "unire le forze democratiche del Brasile", ha precisato il delfino di Lula, poiché tra tre settimane "sono in gioco i nostri valori". In vista della prossima sfida sono già stati presi contatti con i vari esponenti del centro-sinistra, tra i quali il laburista Ciro Gome, l'ambientalista Marina Silva e Guilherme Boulous (estrema sinistra).