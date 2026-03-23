Bali: insulta festa religiosa sui social, svizzero in manette

Keystone-SDA

Un turista svizzero è stato arrestato sull'isola indonesiana di Bali per aver denigrato, con un commento su Instagram, una festa religiosa. Lo ha indicato la polizia locale.

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(Keystone-ATS) L’uomo, di cui non si conosce l’età, rischia fino a cinque anni di carcere per incitamento all’odio, ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine di Bali. La celebrazione in questione è il Nyepi, il capodanno del calendario balinese.

Si tratta di una festa radicata nell’induismo, svoltasi lo scorso giovedì. La parola “nyepi” significa “luogo del silenzio”: in questo giorno, sia residenti sia turisti sull’isola, meta di vacanze per milioni di stranieri ogni anno, sono tenuti a rimanere in casa per 24 ore, dedicandosi all’introspezione. Lavoro, viaggi, divertimenti e persino il consumo di elettricità sono sconsigliati.

Una tradizione che il cittadino svizzero non ha particolarmente apprezzato. In una storia su Instagram, il diretto interessato ha scritto in inglese: “Una giornata di silenzio in cui non si può uscire è piuttosto tranquilla là fuori. Al diavolo (la formulazione utilizzata è più colorita, ndr) il Nyepi e le vostre regole”. Per questo è stato denunciato e arrestato sabato.