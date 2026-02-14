Bagnes (VS): esplosione al carnevale, vari feriti

Keystone-SDA

Oggi pomeriggio, durante il Carnevale di Bagnes in corso nel villaggio di Le Châble, nel Basso Vallese, si è verificata un'esplosione su un carro allegorico. La deflagrazione ha causato vari feriti.

(Keystone-ATS) Contattata da Keystone-ATS, la polizia cantonale ha confermato le informazioni pubblicate sui siti del quotidiano locale Le Nouvelliste e della radio Rhône FM. Al giornale le forze dell’ordine hanno indicato che si è verificato “un problema tecnico legato a un’installazione su un carro”. Da parte sua, Rhône FM precisa che la polizia cantonale, la polizia comunale, i vigili del fuoco e diverse ambulanze sono sul posto.