Bürgenstock: Vance, fatti progressi, incontro storico

Keystone-SDA

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"Abbiamo fatto progressi nelle ultime ore". Lo ha detto J.D. Vance dalla Svizzera in merito ai colloqui con l'Iran, in corso di svolgimento sul Bürgenstock.

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(Keystone-ATS) Il vicepresidente americano si è augurato che ulteriori passi avanti possano essere intrapresi nelle prossime ore, definendo l’incontro “storico”.

“Voglio ringraziare Donald Trump perché ci ha messo nella condizione di trovare una soluzione per temi che stanno a cuore agli Stati Uniti e al resto del mondo. La questione ora è quanto altro possiamo ottenere in Medio Oriente”, ha aggiunto Vance, sottolineando che la “preferenza” degli Usa “non è tornare a fare le cose alla vecchia maniera”.

Trump ci ha chiesto di “voltare pagina”, ha proseguito Vance. Stando al numero due della Casa Bianca, gli Stati Uniti sono disposti a trasformare i rapporti con l’Iran se quest’ultimo rinuncerà al nucleare. Inoltre, ha evidenziato, il tycoon è impegnato nel raggiungimento di un cessate il fuoco completo nella regione, che coinvolga anche il Libano.

Il nostro obiettivo “è rimodellare il Medio Oriente attraverso la diplomazia. Ora immaginiamo un futuro di collaborazione per promuovere la pace e la prosperità”, ha dichiarato ancora Vance, secondo cui i negoziati tecnici potrebbero non risolvere tutti i disaccordi, ma “ci permetteranno di sederci insieme come squadre per la prima volta nella storia”.

Vance si è espresso nel pomeriggio in apertura del vertice del Bürgenstock, che ha in seguito ufficialmente preso il via. Oltre al vicepresidente e al capo della diplomazia di Teheran, Abbas Araghchi, partecipano al quadrilaterale anche i primi ministri di Qatar e Pakistan, in qualità di Paesi mediatori.

La Svizzera è rappresentata sul posto dal ministro degli esteri Ignazio Cassis. Il ticinese oggi in mattinata si è intrattenuto dapprima con Araghchi e poi con Vance. La durata precisa dei faccia a faccia non è ancora chiara.