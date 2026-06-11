Azione Quaresimale: raggiunte oltre 5 milioni di persone nel 2025

Keystone-SDA

L'organizzazione umanitaria Azione Quaresimale ha raggiunto nel 2025 circa 5,4 milioni di persone in tutto il mondo con i suoi progetti e programmi. Sul piano finanziario, ha chiuso l'anno per la prima volta dal 2022 con un'eccedenza, si legge in una nota odierna.

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(Keystone-ATS) Con costi pari a 21,6 milioni di franchi e ricavi pari a 22,25 milioni, Azione Quaresimale ha registrato un surplus di oltre 650’000 franchi, viene precisato.

L’organizzazione attribuisce la “stabilizzazione” finanziaria all’aumento dei contributi da parte di fondazioni, Cantoni e Comuni, nonché alle donazioni private destinate a progetti specifici. Grazie al risultato positivo, può aumentare i propri investimenti nei progetti. Nel 2025 sono confluiti circa 18 milioni di franchi, pari all’85% delle spese complessive, direttamente nel lavoro progettuale.

Con le sue attività, Azione Quaresimale ha raggiunto direttamente circa 508’000 persone, di cui il 60% erano donne. Altri 2,4 milioni di persone hanno potuto migliorare indirettamente le proprie condizioni di vita, si legge nel rapporto annuale. Inoltre, l’organizzazione con sede a Lucerna ha fornito aiuti umanitari in situazioni di emergenza in Burkina Faso, Haiti e nelle Filippine.

Azione Quaresimale, in passato nota come Sacrificio Quaresimale, sostiene, secondo quanto dichiarato dall’organizzazione stessa, persone economicamente e socialmente svantaggiate in dodici Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina nella realizzazione del loro diritto al cibo. Il suo lavoro è finanziato da donazioni private, fondazioni, organizzazioni ecclesiastiche, Comuni, Cantoni, aziende nonché dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).