Aziende rilevano carenze nelle competenze di base degli apprendisti
Gran parte delle aziende riscontrano notevoli lacune nelle competenze di base dei propri apprendisti. Come emerge da un sondaggio, sono soprattutto le competenze di scrittura e le abilità matematiche a essere valutate in modo critico.
(Keystone-ATS) Da cinque a dieci anni si registra un continuo peggioramento, stando a un’indagine pubblicata oggi da Economiesuisse, dall’Unione svizzera delle arti e mestieri (usam) e dall’Unione svizzera degli imprenditori (USI). Il calo delle competenze di base ha ripercussioni concrete sulle imprese.
Di conseguenza, diventa più difficile reclutare apprendisti idonei, aumenta l’onere di assistenza e le misure di sostegno aggiuntive comportano costi considerevoli. Circa tre quarti delle aziende sostengono già oggi gli apprendisti con misure interne o esterne aggiuntive per colmare le lacune esistenti.
Per il sondaggio sono stati intervistati circa 2’900 responsabili della formazione delle varie aziende.