Axios, “Iran-Usa concordano di cessare attacchi e vedersi domani”

Keystone-SDA

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Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro domani a Doha. Lo riferisce Axios citando un alto funzionario americano.

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(Keystone-ATS) “Abbiamo deciso di sospendere ogni attività cinetica”, ha sottolineato l’alto funzionario americano, utilizzando la terminologia militare per indicare attacchi e altre azioni belliche.

Un secondo funzionario Usa ha dichiarato ad Axios che entrambe le parti sospenderanno le ostilità “per il momento” e che “le imbarcazioni potranno muoversi liberamente”, mentre proseguiranno i colloqui tecnici.

Gli incontri di martedì a Doha erano originariamente previsti in Svizzera per discutere del programma nucleare iraniano, ha ricordato una fonte a conoscenza dei colloqui, spiegando che a seguito dell’escalation di questi giorni si è deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo Stretto di Hormuz. Nick Stewart, che dirige il team tecnico statunitense, dovrebbe partecipare ai colloqui, secondo le fonti di Axios.