Axiom Space sbarca in Svizzera: nuova filiale a Lucerna

Keystone-SDA

Axiom Space sbarca in Svizzera: l'azienda spaziale americana ha annunciato oggi la creazione di una propria filiale a Lucerna.

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(Keystone-ATS) È destinata a diventare la piattaforma europea per la collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), i suoi stati membri, nonché partner di ricerca e industriali.

La notizia è stata resa nota in occasione dello Swiss Economic Forum (SEF), evento che oggi e domani riunisce a Interlaken (BE) personalità dell’economia, della scienza, della politica e dei media. La nuova sede inizierà le sue attività operative in estate e si concentrerà su ricerca avanzata in microgravità, produzione nello spazio e capacità di calcolo in orbita. Stando a quanto comunicato dall’azienda, la scelta della Svizzera è stata determinata non solo dalla sua neutralità, ma anche dalle favorevoli condizioni scientifiche e tecnologiche del paese.

Fondata nel 2016 dal miliardario Kam Ghaffarian e dall’ex direttore di programma della NASA Michael Suffredini, Axiom Space ha sede a Houston e conta circa un migliaio di dipendenti. È uno dei maggiori operatori privati del settore spaziale negli Stati Uniti. L’impresa sta sviluppando la prima stazione spaziale commerciale, destinata a succedere alla Stazione spaziale internazionale (ISS), e organizza missioni private di astronauti nello spazio. Tra i suoi progetti figura anche la creazione di tute spaziali per le prossime missioni lunari della NASA.