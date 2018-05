Questo contenuto è stato pubblicato il 21 aprile 2018 12.40 21 aprile 2018 - 12:40

Da un anno e mezzo aveva deciso di ritirarsi dalle scene. Timido e introverso, Avicii, al secolo Tim Bergling, non nascondeva lo stress che gli procurava la dimensione live. E così, giovanissimo e in piena ascesa, dopo un ultimo concerto ad agosto del 2016, aveva preferito continuare a dedicarsi solo alla musica in studio.

musica Cordoglio nel mondo musicale all'indomani della morte di Avicii

"Noi tutti raggiungiamo un punto nella vita e nella carriera in cui capiamo cosa è più importante per noi. Per me è creare musica. È quello per cui vivo, quello per cui sento di essere nato. La fine dei live, non ha significato la fine di Avicii o della mia musica. Sono tornato nella dimensione dove tutto ha avuto un senso: lo studio. Il prossimo passo riguarderà il mio amore nel fare musica per voi. È l'inizio di qualcosa di nuovo. Spero che vi piaccia tanto quanto me", è la scritta che campeggia sul suo sito ufficiale.

Morte a Muscat

Ma quel "prossimo passo", Avicii, non l'ha potuto fare. Il produttore e dj svedese è stato trovato morto, a Muscat, capitale del Sultanato dell'Oman, a soli 28 anni (era nato a Stoccolma l'8 settembre 1989). Stringato il comunicato della sua portavoce, Diana Baron, che non ha fornito dettagli sulle circostanze della morte:

Successi e riconoscimenti

Solo tre giorni fa, sui suoi profili social, ringraziava soddisfatto per la nomination ai Billboard Music Award conquistata con il suo EP "Avicii (01)", uscito lo scorso agosto. Pioniere della Edm (Electronic Dance Movement), Tim Bergling, suo vero nome, aveva vinto due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e conquistato due nomination ai Grammy.

Tanti i successi che lo hanno reso una star, tra hit radiofoniche, concerti sold out e ospitate in festival prestigiosi, in Europa e Stati Uniti: Le7els del 2011, la multiplatino Wake Me Up del 2013, Hey Brother (2013), The Nights (2015), Addicted To You (2013), per citarne solo alcune.



Lutto

Increduli alla notizia della sua morte amici e colleghi. Tra i tanti messaggi di cordoglio in rete, quello di David Guetta che ha condiviso su Instagram una foto che li ritrae insieme, scrivendo: "È successo qualcosa di veramente orribile. Abbiamo perso un amico con un cuore così bello e il mondo ha perso un musicista di incredibile talento. Grazie per le tue bellissime melodie, per il tempo che abbiamo condiviso in studio, suonando insieme come dj o semplicemente godendoci la vita da amici. Riposa in pace".

tvsvizzera.it/fra con RSI

