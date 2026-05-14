Aviaria, primo caso di trasmissione da gatto domestico a uomo

Scoperto negli Stati Uniti il primo caso di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un uomo.

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(Keystone-ATS) Il felino si era ammalato dopo aver consumato prodotti di origine animale crudi e successivamente avrebbe contagiato un veterinario che lo aveva visitato senza indossare adeguate protezioni per occhi e vie respiratorie. L’uomo è risultato comunque asintomatico, come riporta uno studio condotto dal Dipartimento di sanità pubblica della Contea di Los Angeles in collaborazione con i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) statunitensi. La notizia è riportata dal sito dell’American Veterinary Medical Association (Avma).

Lo studio ha preso in esame 19 gatti che si erano ammalati dopo aver consumato latte crudo, carne cruda o cibo crudo per animali domestici, acquistati tra novembre 2024 e gennaio 2025. Nove gatti sono stati sottoposti a test e tutti sono risultati positivi al clade 2.3.4.4b del virus H5N1, genotipo B3.13, lo stesso responsabile della maggior parte delle infezioni umane da H5N1. I restanti casi sono stati individuati tramite segnalazioni veterinarie, referti di laboratori o test di routine.

Alla luce di queste infezioni, i ricercatori hanno intervistato 139 persone: 11 proprietari di animali domestici appartenenti a cinque nuclei familiari con gatti colpiti, 126 persone di 10 cliniche veterinarie in cui erano stati visitati 14 dei gatti, una persona di un’agenzia di controllo animale coinvolta nel trasporto delle carcasse dei gatti e una persona di un dipartimento sanitario locale. Tutti sono stati inizialmente monitorati per la comparsa di sintomi e, sebbene 30 persone avessero riferito sintomi simil-influenzali, nessuna è risultata positiva al test RT-PCR.

Alcuni mesi dopo, le persone che erano state esposte ai gatti infetti sono state invitate a partecipare a un’indagine sierologica sull’H5N1. Delle 25 persone che si sono sottoposte al test, una sola persona è risultata positiva agli anticorpi. Si tratta nello specifico di un veterinario, che aveva visitato un gatto infetto senza utilizzare dispositivi di protezione individuale per bocca e occhi. L’uomo, per il quale sono stati esclusi altri fattori di rischio noti per l’infezione, non ha riportato sintomi simil-influenzali.

“Questi risultati forniscono la prova della trasmissione zoonotica del virus dell’influenza A(H5N1) dai gatti domestici all’uomo”, scrivono gli autori dello studio. “Si consiglia ai proprietari di animali domestici di non somministrare ai gatti prodotti animali crudi. I veterinari devono essere consapevoli dei rischi di infezione, utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati e attenersi alle pratiche raccomandate per il controllo delle infezioni al fine di ridurre il rischio di trasmissione zoonotica dell’influenza A (H5N1)”.