Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Azienda di trasporto pubblico deruba lo stato 07 febbraio 2018 - 09:13 Cade un nuovo mito svizzero. AutoPostale, azienda di trasporto pubblico controllata dalla Confederazione, ha indebitamente incassato decine di milioni di franchi, sottraendoli allo stato. In Svizzera "autopostale" è sinonimo di bus. È uno dei tanti "elvetismi". Sono quei bus gialli gestiti dalla Posta e presenti su tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle zone più discoste. Fanno parte del paesaggio elvetico e quel suono del clacson, ripreso dal Guglielmo Tell di Rossini, ci fa sentire tutti subito a casa. Un'istituzione dunque per tutta la popolazione elvetica. Ora però questo mito è caduto miseramente. Cosa è successo? Durante l'ordinaria attività di revisione del conteggio delle prestazioni di AutoPostale, l'Ufficio federale dei trasporti ha riscontrato delle anomalie. In breve, AutoPostale, che riceve fino al 50% di sussidi per mantenere quelle tratte poco redditizie, dovrebbe restituire i soldi alla Confederazione e ai Cantoni se queste tratte fanno degli utili. AutoPostale, invece di restituire i sussidi, ha registrato gli utili nella voce "altro". Un furto da 80 milioni di franchi Questi trasferimenti dei ricavi in altri settori - per un totale di 78,3 milioni di franchi - riguardano il periodo 2007-2015. La Confederazione e i Cantoni hanno pertanto chiesto la restituzione integrale dei sussidi versati in eccesso. La Posta, che ha subito ammesso le colpe, ha dichiarato che i soldi verranno immediatamente rimborsati. L'ammontare esatto della truffa - che riguarderebbe anche il periodo 2016-2018, potrà essere stabilito soltanto una volta ultimate le verifiche. Si parla però di ulteriori 30 milioni di franchi, un importo che La Posta contesta. Riconoscimento di colpa Da parte sua, La Posta riconosce che AutoPostale ha applicato una prassi contabile non conforme alle norme sull'impiego dei sussidi e per questo ha percepito indennità troppo alte. Da quanto emerso, aggiunge La Posta, ad oggi è possibile escludere il conseguimento di vantaggi personali. La Posta ha deciso di separarsi con effetto immediato da due alti dirigenti di AutoPostale. Le dimissioni previste ad aprile del direttore di AutoPostale, Daniel Landolf, sono così state anticipate al 5 febbraio "di comune intesa con l'interessato". La direzione ad interim è assunta da subito dall'attuale capo dell'unità operativa RetePostale Thomas Baur. È stato inoltre "esonerato dalle sue responsabilità operative" anche il responsabile delle finanze di AutoPostale Roland Kunz.