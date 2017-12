Diritto d'autore

Ricordatevi della "vignetta"! 29 dicembre 2017 - 19:43 Con l’arrivo del nuovo anno anche lei torna al centro dell’attenzione. Il 2018 porterà anche qualche novità per la “vignetta”, il contrassegno autocollante del costo di 40 franchi che permette di circolare per 14 mesi (da inizio dicembre a fine gennaio) sulle autostrade svizzere. La novità più appariscente della vignetta è il colore. Quella del 2018 è arancione metallizzato. Il cambiamento più sostanziale, però, è burocratico. Le competenze riguardanti il contrassegno passeranno infatti dalla Confederazione ai cantoni. A trattare gli incarti sarà quindi il ministero pubblico cantonale. I costi della cauzione che deve pagare chi viene “pizzicato” con una vignetta contraffatta o manipolata passeranno da 500 a 300 franchi. Un costo che potrebbe però essere ritoccato al rialzo per ogni singolo caso, se la procura riterrà necessario fare ulteriori verifiche. In ogni caso i furbi sono in calo, secondo le statistiche delle Guardie di Confine. Sono stati una cinquantina i casi scoperti nel 2017, rispetto ai 70 del 2016. Nel 2015 sono stati 130. La tecnica più diffusa consiste nel plastificare il contrassegno per poterlo utilizzare su più veicoli. La vignetta del 2017 sarà ancora valida fino al 31 gennaio dopodiché quella del nuovo anno dovrà essere incollata "come si deve" sul parabrezza dell'automobile.