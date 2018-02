Diritto d'autore

Giovane italiano muore in un incidente a nord di Bellinzona 24 febbraio 2018 - 13:07 A pochi giorni di distanza un secondo incidente mortale si è verificato sulla strada cantonale a Claro, comune a nord di Bellinzona. La vittima è un conducente italiano di 27 anni residente in Ticino. Sabato mattina verso le 7 il giovane ha perso il controllo dell’auto in prossimità di una curva ed è andato a sbattere contro un camion e alcuni altri veicoli parcheggiati nel piazzale di una carrozzeria, prima di venir sbalzato fuori dall’abitacolo della sua vettura. Il 27enne è morto sul posto e i soccorritori non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Non lontano dal luogo dove è avvenuto questo incidente, nella notte del 16 febbraio due auto si erano scontrate frontalmente e uno dei tre feriti è successivamente morto in ospedale.