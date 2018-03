Per il pericolo valanghe, considerato forte in Ticino e Svizzera Centrale, diverse strade sono state chiuse, in particolare in Val Bavona e Bedretto a sud delle Alpi, così come i passi Lucomagno, Julier e Maloja. Treni fermi anche lungo le principali tratte regionali alpine.

In seguito la circolazione veicolare è ripresa ad intervalli ma con notevoli difficoltà anche più a sud in Leventina (Alto Ticino). Nella tarda mattinata sono riprese le precipitazioni e si sono di nuovo formate lunghe colonne ai portali nord e sud della galleria.

L’A2 tra Göschenen e Amsteg, nel Canton Uri, è stata chiusa fino a parte della mattinata in entrambi i sensi di marcia per permettere di liberare le carreggiate dalla neve, dopo che diversi automobilisti sono finiti di traverso.

