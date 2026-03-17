Australia non manderà nave da guerra, no a coalizione

Keystone-SDA

L'Australia non manderà una nave da guerra nel Medio Oriente, mentre il presidente Usa Donald Trump chiede ai paesi vicini di unirsi in una coalizione navale per assicurare passaggio sicuro alle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz.

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(Keystone-ATS) “L’Australia non ha ricevuto richieste dagli Stati Uniti di mandare una nave da guerra nello stretto di Hormuz, e non la manderebbe anche se venisse chiesto”, ha detto la ministra dei trasporti Catherine King alla radio ABC.

“Non è qualcosa che ci è stato chiesto e non manderemo una nave se ci venisse chiesto”, ha aggiunto la ministra. “Siamo stati molto chiari su quello che è il nostro contributo in relazione alle richieste, ovviamente aerei per assistere con la difesa, specialmente dato il numero di australiani che si trovano in quell’area”, ha aggiunto.