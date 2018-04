Il segretario generale della Federazione dei funzionari di polizia, Max Hofmann, osserva inoltre che per gli agenti è importante sapere chi possiede armi prima di intervenire. In mancanza di un registro centrale è necessario avere una migliore rete a livello europeo.

La Società per un diritto liberale sulle armi (Pro Tell) è stata di recente al centro dell’attenzione mediatica, dopo la polemica scoppiata in ...

Per chi intende conservare il fucile d'assalto militare, la piattaforma proporrà condizioni quali un minimo di anni di servizio, idoneità psicologica, verifica periodica di un reale impiego per il tiro sportivo e acquisto dell'arma.

Si tratta ad esempio, ha spiegato il consigliere nazionale socialista Pierre-Alain Fridez, di non permettere più il prestito d'armi a minorenni per il tiro sportivo e di introdurre un'età minima per l'ottenimento di un'arma.

Inoltre non si applica ai cacciatori, né alle armi di servizio militare: i prosciolti potranno continuare a tenere pistola o fucile per il tiro sportivo, senza effettuare test psicologici né iscriversi a un registro centrale.

Il governo prepone una trasposizione "pragmatica"Link esterno della direttiva UE nella legislazione svizzeraLink esterno , che sfrutta il margine di manovra per salvaguardare le tradizioni svizzere in materia di tiro.

In vista del dibattito in Parlamento, è stata fondata una " piattaformaLink esterno per una legislazione del futuro sulle armi". L'obiettivo è completare il progetto di modifica di legge del Consiglio federale.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Armi, una coalizione per leggi più severe in Svizzera 05 aprile 2018 - 22:50 Una coalizione formata da socialisti e alcune associazioni ha presentato giovedì la sua azione per un inasprimento della legislazione sulle armi. Chiede una trasposizione più fedele nel diritto svizzero della direttiva UE. In vista del dibattito in Parlamento, è stata fondata una "piattaforma per una legislazione del futuro sulle armi". L'obiettivo è completare il progetto di modifica di legge del Consiglio federale. Il governo prepone una trasposizione "pragmatica" della direttiva UE nella legislazione svizzera, che sfrutta il margine di manovra per salvaguardare le tradizioni svizzere in materia di tiro. "Troppe eccezioni" Il testo limita la disponibilità di armi semiautomatiche ma prevede eccezioni poco chiare secondo i detrattori. Inoltre non si applica ai cacciatori, né alle armi di servizio militare: i prosciolti potranno continuare a tenere pistola o fucile per il tiro sportivo, senza effettuare test psicologici né iscriversi a un registro centrale. La piattaforma riunisce Partito socialista, Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP), Federazione svizzera dei medici psichiatrici e psicoterapeuti (FMPP) e Donne protestanti in Svizzera (EFS). Tutti ritengono che il progetto del Consiglio federale vada nella giusta direzione, ma criticano il fatto che adotti in modo molto parziale la direttiva europea. Dalla prossima settimana, la piattaforma presenterà modifiche alle Commissioni. Età minima e idoneità Si tratta ad esempio, ha spiegato il consigliere nazionale socialista Pierre-Alain Fridez, di non permettere più il prestito d'armi a minorenni per il tiro sportivo e di introdurre un'età minima per l'ottenimento di un'arma. Per chi intende conservare il fucile d'assalto militare, la piattaforma proporrà condizioni quali un minimo di anni di servizio, idoneità psicologica, verifica periodica di un reale impiego per il tiro sportivo e acquisto dell'arma. Il segretario generale della Federazione dei funzionari di polizia, Max Hofmann, osserva inoltre che per gli agenti è importante sapere chi possiede armi prima di intervenire. In mancanza di un registro centrale è necessario avere una migliore rete a livello europeo. La presidente delle Donne protestanti, Dorothea Forster, ha sottolineato invece che le armi hanno un peso notevole nella violenza domestica, dove le vittime sono principalmente donne. "Le leggi incidono" Un difficile accesso alle armi da fuoco, alle quali sono legati parte dei suicidi, potrebbe inoltre portare a una diminuzione di gesti estremi. Del resto, mette in evidenza la coalizione, secondo le statistiche gli ultimi giri di vite hanno dato i loro frutti.