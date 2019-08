Prima di questa avventura Thunberg non aveva mai navigato. Ha avuto il mal di mare durante un giro di prova lunedì a Plymouth. L'attivista si dice tuttavia fiduciosa riguardo alla traversata, che non prevede molti comfort. Un secchio di plastica fa le veci di una toilette e i letti sono stretti e sovrapposti l'uno all'altro. Tre saranno occupati da Greta, suo padre e un cineasta che sta preparando un documentario sulla lotta della giovane. Herman e Casiraghi dormiranno a turno nel quarto.

L'unico combustibile fossile a bordo è il gas di un fornello usato per riscaldare l'acqua necessaria per preparare cibo. Vegano, naturalmente.

La 16enne aveva rifiutato di andarci in aeroplano a causa delle emissioni di gas serra che questo tipo di viaggio comporta. Casiraghi ha dunque messo a disposizione un veliero per permettere alla giovane di percorrere le 3'000 miglia nautiche che la separano dalla destinazione. Il nobile monegasco è anche lo skipper dell'imbarcazione, assieme al tedesco Boris Hermann.

La barca a vela ha lasciato il porto di Plymouth, in Inghilterra, mercoledì pomeriggio. La traversata durerà due settimane e approderà a New York in tempo per permettere a Thunberg di partecipare al summit dell'Onu sul clima previsto in settembre.

Greta Thunberg, la giovane attivista svedese paladina della lotta al cambiamento climatico è salpata mercoledì alla volta di New York a bordo di un veliero a emissioni zero. Lo skipper dell'imbarcazione è Pierre Casiraghi, figlio della principessa Carolina di Monaco.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Greta Thunberg è salpata alla volta di New York 14 agosto 2019 - 21:13 Greta Thunberg, la giovane attivista svedese paladina della lotta al cambiamento climatico è salpata mercoledì alla volta di New York a bordo di un veliero a emissioni zero. Lo skipper dell'imbarcazione è Pierre Casiraghi, figlio della principessa Carolina di Monaco. La barca a vela ha lasciato il porto di Plymouth, in Inghilterra, mercoledì pomeriggio. La traversata durerà due settimane e approderà a New York in tempo per permettere a Thunberg di partecipare al summit dell'Onu sul clima previsto in settembre. La 16enne aveva rifiutato di andarci in aeroplano a causa delle emissioni di gas serra che questo tipo di viaggio comporta. Casiraghi ha dunque messo a disposizione un veliero per permettere alla giovane di percorrere le 3'000 miglia nautiche che la separano dalla destinazione. Il nobile monegasco è anche lo skipper dell'imbarcazione, assieme al tedesco Boris Hermann. Il Maliza II è una barca a vela lungo 18 metri, con pannelli solari e turbine subacquee che permettono di alimentare gli strumenti di bordo, un impianto di desalinizzazione e un laboratorio per testare il livello di anidride carbonica delle acque. L'unico combustibile fossile a bordo è il gas di un fornello usato per riscaldare l'acqua necessaria per preparare cibo. Vegano, naturalmente. Prima di questa avventura Thunberg non aveva mai navigato. Ha avuto il mal di mare durante un giro di prova lunedì a Plymouth. L'attivista si dice tuttavia fiduciosa riguardo alla traversata, che non prevede molti comfort. Un secchio di plastica fa le veci di una toilette e i letti sono stretti e sovrapposti l'uno all'altro. Tre saranno occupati da Greta, suo padre e un cineasta che sta preparando un documentario sulla lotta della giovane. Herman e Casiraghi dormiranno a turno nel quarto.