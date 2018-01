Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Bomba nascosta in un'ambulanza, decine di morti a Kabul 27 gennaio 2018 - 13:28 Una bomba nascosta in un'ambulanza ha ucciso almeno 90 persone e ne ha ferite almeno 160 quando è esplosa a un posto di controllo della polizia a Kabul, vicino all'area dove si trovano le ambasciate straniere e i palazzi governativi. I talebani hanno rivendicato la responsabilità dell'attentato, così come fatto una settimana fa dopo un attacco all'Hotel Intercontiental, sempre nella capitale afghana, dove sono morte 20 persone. La detonazione, che ha fatto tremare gli edifici per centinaia di metri, ha investito una strada affollata durante l'ora di pranzo sabato. "È stato un massacro", ha detto Dejan Panic, coordinatore in Afghanistan di Emergency, che gestisce un vicino ospedale. Si ritiene che l'obiettivo dei talebani fosse il vicino edificio che ospita il ministero dell'interno. L'attacco mette ancora più pressione sul presidente Ashraf Ahani e i suoi alleati statunitensi, che hanno recentemente aumentato la pressione contro i gruppi armati. Nonostante i bombardamenti statunitensi più frequenti, i talebani non sembrano essere indeboliti. I recenti attacchi hanno dimostrato come la loro capacità di organizzare attentati di alto profilo (anche nel super protetto centro di Kabul) non è diminuita.