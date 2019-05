Il leader del gruppo che ha guidato l'attacco, Zahran Hashim, ricercato per giorni, sarebbe in realtà morto durante gli attentati di domenica, secondo le autorità dello Sri Lanka, che hanno annunciato di ritenere che ci siano ancora decine di terroristi a piede libero.

Sri Lanka, continua la caccia ai terroristi 27 aprile 2019 - 13:12 Le forze di sicurezza dello Sri Lanka hanno lanciato un assalto contro un nascondiglio di sospetti jihadisti venerdì notte. Almeno 15 persone, tra cui sei bambini, sono state trovate morte dopo la fine di uno scontro a fuoco. Nel frattempo il bilancio dei morti degli attentati di Pasqua è stato rivisto al ribasso. Mentre soldati e polizia cercavano di entrare in quello che avevano segnalato come un nascondiglio dell'organizzazione National Towheed Jama, cellula terroristica definita responsabile degli attentati Pasqua. Durante lo scontro a fuoco con le forze di sicurezza, tre uomini si sono fatti saltare in aria, uccidendo tre donne e sei bambini. Un totale di 15 corpi senza vita sono stati trovati. Precedentemente, la polizia aveva annunciato di aver sequestrato 150 candelotti di dinamite e una bandiera dell'Isis durante una perquisizione nella città di Sammanthurai. Bilancio al ribasso Gli attentati suicidi avvenuti a Pasqua hanno colpito chiese e alberghi di lusso e hanno ucciso 253 persone, e non 359 come comunicato precedentemente. Oltre 100 in meno quindi. A fornire i nuovi dati è stato il ministro della Salute che ha parlato di un errore nel calcolo dei morti parlando alla BBC. Il leader del gruppo che ha guidato l'attacco, Zahran Hashim, ricercato per giorni, sarebbe in realtà morto durante gli attentati di domenica, secondo le autorità dello Sri Lanka, che hanno annunciato di ritenere che ci siano ancora decine di terroristi a piede libero.