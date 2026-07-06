Attacco su Kiev, 14 morti e 60 feriti nella capitale e dintorni

Keystone-SDA

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Durante il massiccio attacco russo della notte a Kiev e nella regione, 14 persone sono rimaste uccise. Quasi altre 60 persone, tra cui 5 bambini, sono rimaste ferite.

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(Keystone-ATS) “Circa 30 edifici residenziali sono stati gravemente danneggiati a Kiev. Nel quartiere di Podilskyi, un attacco missilistico ha distrutto parte dell’ingresso. Purtroppo, 5 persone sono morte e più di 30 sono rimaste ferite. Nel quartiere di Darnytskyi, un razzo ha colpito un cortile tra le case. Qui, l’attacco ha causato la morte di 6 residenti. Tra le 28 persone tratte in salvo, ci sono due bambini di 4 anni. I soccorritori continuano a rimuovere le macerie”, si legge nel comunicato del ministro.

“La situazione è difficile anche nella regione di Kiev, dove finora tre persone sono morte a causa dei bombardamenti. A Vyshneve, a causa della minaccia di una seconda esplosione, abbiamo iniziato l’evacuazione dei residenti dalla zona pericolosa. Oltre 500 persone sono già state evacuate temporaneamente in attesa del completamento delle operazioni di bonifica. Stiamo inoltre effettuando un’ispezione delle case private danneggiate per non perdere di vista nemmeno una vittima”, ha aggiunto Klymenko.

A causa del pericolo per i soccorritori, sono stati impiegati mezzi robotici e aerei. Sul posto sono presenti anche unità cinofile e artificieri. Gli psicologi della polizia e il Servizio di Emergenza Statale hanno già fornito assistenza a oltre 100 cittadini.