La televisione svizzera per l’Italia

Attacco russo su Kiev, almeno 8 morti

Keystone-SDA

Almeno otto persone sono state uccise nell'attacco missilistico russo di stanotte su Kiev, tra cui un quattordicenne. Altre 45 persone sono rimaste ferite, hanno affermato le autorità di Kiev. Tra i feriti ci sono diversi bambini.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Le sirene antiaeree, scrive il Kyiv Independent citando le autorità locali, hanno risuonato in tutta l’Ucraina per tutta la notte. La Russia ha colpito la capitale con droni e missili balistici, danneggiando case, uffici e scuole in tutta la città. Un condominio di cinque piani è stato colpito direttamente ed è stato completamente distrutto.

La città è stata attaccata da più direzioni da droni tipo Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal, ha dichiarato il capo dell’Amministrazione Militare della Città di Kiev, Tymur Tkachenko. Almeno quattro aerei MiG-31 – jet armati con missili Kinzhal – sono decollati durante l’attacco.

Le prime esplosioni ci sono state alle 21:30 di ieri sera, con decine di droni e diversi missili. Un secondo attacco di missili balistici è stato registrato intorno alle 3 di notte su Kiev. Un terzo attacco è avvenuto alle 5:30, sulla capitale e su altre zone del paese.

È attualmente in corso un massiccio intervento di soccorso per rimuovere le macerie e recuperare le vittime che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto i detriti. L’intervento coinvolge circa 500 soccorritori e 1000 operatori di emergenza, ha affermato il Ministro dell’Interno Ihor Klymenko.

“In totale, il numerso dei siti danneggiati a Kyiv arriverà a centinaia, con migliaia di finestre rotte”, ha spiegato il capo dell’amministrazione militare Tkachenko.

