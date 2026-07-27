Attacco russo a Zaporizhzhia, un morto e almeno un ferito

Keystone-SDA

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I russi hanno attaccato nella notte Zaporizhzhia: una persona è rimasta uccisa e potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbs.

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(Keystone-ATS) La vittima era un uomo di 67 anni, morto in una zona residenziale. Un uomo di 22 anni, estratto dalle macerie, è rimasto ferito. Sempre secondo Rbc, cinque civili sono rimasti feriti nell’oblast di Sumy. Sul Dnepr, la difesa aerea ucraina ha abbattuto 15 droni.

Droni ucraini su Belgorod

L’agenzia russa Tass ha da parte sua annunciato che dodici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all’attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. “Diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco a Belgorod a seguito di un massiccio attacco con droni”, scrive la Tass.

L’attacco è stato confermato anche dall’agenzia ucraina Rbc, secondo cui sarebbero stati colpiti gli edifici dell’Fsb (i servizi segreti interni russi) e del ministero degli Interni. I droni avrebbero provocato incendi, ripetute esplosioni e un blackout.