Attacco a Manchester: due arresti, polizia indaga per terrorismo

Due persone sono state arrestate nell'ambito delle indagini sull'attacco alla sinagoga di Manchester, nel nord dell'Inghilterra, come sospetti complici dell'aggressore ucciso sulla scena dalla polizia.

(Keystone-ATS) Lo ha detto in un aggiornamento d’indagine Laurence Taylor, numero due dell’antiterrorismo britannica, coinvolta ufficialmente nelle indagini accanto alla Greater Manchester Police.

L’aggressore – che ha ucciso a coltellate due persone ed è in seguito stato abbattuto dal fuoco di due agenti armati – risulta essere stato identificato, ma il suo nome resta per ora coperto dal riserbo. Il funzionario ha aggiunto che sono già stati rafforzati i presidi a protezione di tutte le sinagoghe e i siti ebraici più in vista del Regno.

L’episodio è avvenuto sullo sfondo di proteste sempre più diffuse nel Regno Unito contro l’escalation d’Israele nella Striscia di Gaza.

