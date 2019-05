Scopriremo inoltre, fra una canzone di Francesco De Gregori e una di Samuele Bersani, che suo marito non la porta mai a ballare, che Dio c’è ma non va disturbato con richieste sportive e che le leggende, a volte, hanno la semplicità e la signorilità di Sara Simeoni.

Sara Simeoni, dal record del mondo all'oro olimpico 28 maggio 2019 - 09:03 Era il 4 agosto 1978. Sara Simeoni superò a Brescia l'asticella posta a 2.01 metri: record mondiale di salto in alto e soprattutto prima donna a superare i due metri (raggiunti dalla sua rivale sportiva di sempre Rosemarie Ackermann a Berlino nel 1977). Nella sua bacheca Simeoni può vantare un oro e due argenti olimpici, un record mondiale appunto, titoli europei e tanti altri titoli ancora. Oggi Sara Simeoni ha 66 anni e si è raccontata alla televisione svizzera. “Il bilancio della mia vita? Lo faccio sì come atleta, ma anche come madre, moglie e docente”. Si presenta così, al Gioco del Mondo, Sara Simeoni, mitica campionessa italiana di salto in alto: record del mondo, oro olimpico a Mosca e sfide epiche con le tedesche. In molti la ricorderanno sulle pedane di tutto il mondo (saliva quasi sempre sul gradino più alto del podio). Con dado e pedine però l’ospite di Damiano Realini saprà anche uscire da stadi e ricordi legati all’atletica, per portarci fra i vicoli del suo paese, Rivoli Veronese che non ha mai abbandonato, oppure ci racconterà della sua missione per l’insegnamento in educazione fisica e scienze motorie. Scopriremo inoltre, fra una canzone di Francesco De Gregori e una di Samuele Bersani, che suo marito non la porta mai a ballare, che Dio c’è ma non va disturbato con richieste sportive e che le leggende, a volte, hanno la semplicità e la signorilità di Sara Simeoni.