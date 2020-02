La procedura di assistenza amministrativa nei confronti di clienti di BSI/EFG non è un caso isolato. Le autorità fiscali di Roma hanno avviato la stessa procedura per i clienti di UBS con passaporto italiano. Questa richiesta è pervenuta all'AFC circa due settimane dopo quella di BSI e il procedimento è ancora in corso.

Le persone in questione, inoltre, non hanno fornito alla banca la prova della loro conformità fiscale riguardante il conto/i nonostante siano state sollecitate dall'istituto.

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016, ossia prima dell'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con l'UE. Le autorità italiane cercano in particolare informazioni su persone i cui nomi non sono noti e che avevano uno o più conti non dichiarati presso la BSI mentre erano residenti in Italia.

Clienti italiani della BSI nel mirino del fisco 04 febbraio 2020 - 16:39