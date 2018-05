Pubblico al quale aveva appena promesso: "con me presidente" non avete nulla da temere, nessuno toccherà "i diritti del Secondo Emendamento". E al quale non ha parlato di aumento dell'età minima per comprare fucili e pistole.

Trump insiste: bisogna armare gli insegnanti 05 maggio 2018 - 16:15 Il presidente statunitense Donald Trump ha rievocato venerdì l'idea di addestrare al tiro e armare gli insegnanti. All'assemblea della National Rifle Association, ha inoltre assicurato che proteggerà il diritto di possedere armi. Di fronte alla lobby americana delle armi, Trump ha citato la strage nel liceo di Parkland, in Florida. Lo ha fatto sì per rilanciare la proposta di rafforzare i controlli sul passato di chi acquista armi, ma soprattutto per insistere sulla necessità di avere un maggior numero di "buoni" armati, come insegnanti di scuola e guardie. Del resto, "se mettessimo fuori legge le armi come alcuni vorrebbero dovremmo mettere fuori legge tutti i camion, tutti i furgoni, che sono le nuove armi dei terroristi", ha spiegato fra gli applausi del pubblico. Pubblico al quale aveva appena promesso: "con me presidente" non avete nulla da temere, nessuno toccherà "i diritti del Secondo Emendamento". E al quale non ha parlato di aumento dell'età minima per comprare fucili e pistole. La convention di Dallas ha anche offerto a Donald Trump l'occasione per parlare di Russiagate ("una caccia alle streghe, una vergogna") ed economia, con il calo della disoccupazione al 3,9%, ovvero ai minimi da dicembre 2000. "Sono fra i risultati migliori di sempre", ha detto il presidente USA, sottintendendo che il mercato del lavoro migliora grazie alle sue politiche e in particolare alla riforma fiscale da 1'500 miliardi di dollari, che favorisce gli investimenti.