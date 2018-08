Del resto, il Consiglio di Stato (governo) del Canton Ticino ha nel frattempo bocciato la proposta di congelarli, in attesa che siano completate alcune opere pubbliche (come i parcheggi d'interscambio nei pressi dei valichi di frontiera) in Lombardia.

L'assemblea della RegioLink esterno ha passato in rassegna le questioni che hanno occupato la comunità di lavoro nell'ultimo anno – come la mobilità, l'ambiente, la Legge sulle imprese artigianaliLink esterno LIA- nonché gli eventi e i progettiLink esterno di collaborazioni promossi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Regio Insubrica, è di nuovo "fronte comune" 14 giugno 2018 - 20:15 L'assessore al bilancio della Regione Piemonte, Aldo Reschigna, ha ceduto giovedì la presidenza della comunità di lavoro Regio Insubrica al "ministro" ticinese delle Istituzioni, Norman Gobbi. "Dobbiamo costituire un fronte comune, per contribuire a risolvere i problemi che interessano Italia e Svizzera", ha detto Gobbi all'assemblea di Balerna, alla presenza tra gli altri dell'assessore lombardo delegato ai rapporti italo-svizzeri, Massimo Sartori. L'assemblea della Regio ha passato in rassegna le questioni che hanno occupato la comunità di lavoro nell'ultimo anno – come la mobilità, l'ambiente, la Legge sulle imprese artigianali LIA- nonché gli eventi e i progetti di collaborazioni promossi. Neppure un accenno ai ristorni Nessuno dei presenti ha evocato il tema dei ristorni, ovvero la quota rifusa all'Italia delle imposte pagate in Svizzera dai lavoratori frontalieri. Del resto, il Consiglio di Stato (governo) del Canton Ticino ha nel frattempo bocciato la proposta di congelarli, in attesa che siano completate alcune opere pubbliche (come i parcheggi d'interscambio nei pressi dei valichi di frontiera) in Lombardia. Una decisione in linea con il ritrovato affiatamento della Regio Insubrica, favorito dalla presenza di un italofono a capo del Dipartimento degli affari esteri a Berna e dall'insediamento di un nuovo governo italiano. Intanto, il nuovo logo della Regio rispecchia il nuovo assetto amministrativo della vicina penisola. Lo stemma del Canton Ticino è affiancato dalla bandiere di Lombardia e Piemonte, poiché ora sono le regioni (e non più le province) ad avere la forza istituzionale.