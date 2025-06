Assemblea Centro: Doris Leuthard rende omaggio a Gerhard Pfister

Keystone-SDA

Nel corso dell'assemblea dei delegati del Centro, in programma oggi a Berna, l'ex consigliera federale Doris Leuthard ha reso omaggio al presidente uscente del partito, Gerhard Pfister, definendolo "l'uomo giusto al momento giusto".

1 minuto

(Keystone-ATS) Pfister è stato eletto presidente dell’allora PPD nel 2016. La fusione con il PBD, per formare quello che è oggi il Centro, è avvenuta nel 2021. Secondo Leuthard, Pfister ha riallineato strategicamente il partito aprendolo a nuovi gruppi di elettori.

Sarà ricordato come il presidente che ha mostrato la necessaria lungimiranza strategica, la profondità intellettuale e il coraggio politico nel momento decisivo. Oggi il Centro è “un partito senza orientamento populista, ma con i piedi per terra, che punta alle soluzioni e non divisivo”, ha aggiunto l’ex ministra.

Il successore di Pfister sarà eletto oggi. L’unico candidato è il consigliere nazionale vallesano Philipp Matthias Bregy.